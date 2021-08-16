Уральские студенты-спасатели готовы помочь в тушении пожаров в Якутии

Участники свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в случае необходимости готовы выехать в Якутию для оказания помощи в тушении пожаров.

Заместитель председателя свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Дайнес сообщил, что уральские студенты – участники корпуса внимательно следят за ситуацией на востоке страны. Все они прошли необходимые стажировки и имеют опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации.

«Для нашего корпуса такие командировки, можно сказать, привычное дело. Ежегодно летом мы выезжаем на тушение пожаров в Сибирь или других регионы. Этим летом наши ребята помогли справиться с огненной стихией в Тюменской области. Отряд в составе 40 человек от нашего корпуса больше двух недель провел в тюменских лесах, все ребята рисковали жизнью, но никто не пожалел, что приехал. Тогда усилиями всех задействованных сил удалось стабилизировать ситуацию и не допустить ухудшения. Сейчас мы также в абсолютной готовности. Кроме того, свердловский корпус готов принять участие в ликвидации последствий стихии и оказании помощи местным жителям. К слову, сейчас часть наших ребят в Крыму помогают преодолеть последствия паводка и восстанавливать инфраструктуру», – рассказал Евгений Дайнес.

Напомним, накануне Владимир Путин на совещании с правительством, главами регионов и муниципалитетов по ликвидации подтоплений и природных пожаров на территории страны поручил в круглосуточном режиме контролировать ситуацию в Якутии, а также в других районах, охваченных пожарами или подвергшихся подтоплениям. Прежде всего, обеспечить безопасность людей, проживающих в зонах стихийных бедствий.

По данным МЧС России, на территории Якутии действуют 163 природных пожара, за прошедшие сутки ликвидировано 11 на общей площади свыше 42 тысяч гектаров. В тушении задействовано около пяти тысяч человек и 869 единиц техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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