Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари. В городе объявлено предупреждение

Сегодня утром жители разных районов Екатеринбурга вновь жалуются на запах дыма. Он ощущается в центре, на ВИЗе, в районе Южного автовокзала и других. По словам горожан, от гари першит в горле и слезятся глаза.

В Гидрометцентре подтвердили, что со вчерашнего вечера на территории области сформировались условия, способствующие скоплению вредных примесей в воздухе. Объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Ожидается, что дышать станет легче только к концу недели – предупреждение распространяется до 20 часов 22 августа.

Кроме того, из-за жары и засухи в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность.

По данным Авиалесоохраны, в минувшие сутки действовало 11 пожаров на землях лесного фонда, огнем пройдена площадь в 445 га.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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