В Ельцин-центре расскажут, из чего строили баррикады и какую музыку слушали во время августовского путча 1991 года

Ельцин-центр подготовил специальную программу к 30-летию со дня августовского путча 1991 года, в результате которого образовалась современная Россия. На фотовыставке «Площадь Свободной России» покажут, из каких бытовых предметов строили баррикады, а во время специального прямого эфира на радио поставят музыку лета 1991-го. Кроме того, в Екатеринбург приедут участники событий 30-летней давности, которые расскажут, как путч повлиял на ход истории.

Центральным событием всей спецпрограммы станет фотовыставка «Площадь Свободной России», которую откроют 19 августа. «Когда мы только размышляли, как должна выглядеть выставка, один из наших смотрителей сказал: «Мы много говорим про август 1991 года, но мы никогда не задавали себе вопрос – из чего были сделаны баррикады? Из каких предметов, вещей, намерений?». И мы нашли фотографа Константина Махмутова, который был в Москве в 1991 году. Он заснял сюжеты. Снимки чудесные, в них можно долго всматриваться. Сейчас Константин живет в Челябинске, он приедет на открытие, и с ним можно будет поговорить о событиях августа 1991 года», – рассказал сегодня на брифинге в ТАСС директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин.

Все время работы выставки – до 10 октября – в честь 30-летия со дня путча будут проводиться и другие мероприятия. Так, в ближайшую пятницу, 20 августа, на стилобате Ельцин-центра в формате открытой студии проведут прямой эфир «Нашего радио».

«В формате диалога ведущие, с которыми будет историк Никита Соколов, поговорят о звуках 1991 года. Что мы слушали в тот год, что выходило в эфир, какие альбомы, какие синглы. Что было символом времени, кроме «Мы ждем перемен» Цоя», – рассказал Лутохин.

Хедлайнером ток-программы будет писатель, телеведущий, автор просветительских проектов Александр Архангельский. 22 августа он прочитает лекцию «30 лет и 3 дня: август 1991-го на карте российской истории». Он порассуждает, что значат эти три дня в контексте большой истории. А 1 сентября в Екатеринбург приедет Евгений Севостьянов, который был одним из организаторов событий августа 1991 года, а после стал начальником управления КГБ по Москве.

Также в рамках 30-летия путча наградят победителей конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню». Всего пришло 170 заявок от драматургов и любителей. Церемония награждения пройдет в театральном формате 22 августа в 17 часов.

Программа празднования в августе уже доступна на сайте Ельцин-центра. На сентябрь и октябрь мероприятия еще не опубликованы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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