Муниципальные кружки и секции смогут посещать дети, взрослые и иностранцы: как и где записаться

В детские кружки и секции екатеринбуржцы смогут записаться уже 20 августа.

В этом году набор осуществляет 17 организаций дополнительного образования: дворцы творчества, детские центры, дома спорта. Всего детям будет предоставлено 13 тысяч 503 бесплатных места на программах допобразования. Направления будут разные: художественные, спортивные, технические, естественно-научные, гуманитарные и туристко-краеведческие. Всего таких программ будет 532.

Как сообщают в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга, записаться в кружок можно в Центре муниципальных услуг – в отделах приема и выдачи документов, в МФЦ и на портале госуслуг.

Получать допобразование могут не только дети. По данным сайта Центра муниципальных услуг, посещать кружки можно даже совершеннолетним, в том числе и родителям, но в некоторых случаях посещение будет платным. А еще кружки и секции смогут посещать иностранцы и люди без гражданства.

Чтобы записать ребенка в какую-либо организацию, нужно предоставить заявление, паспорт, документ, подтверждающий родство с ребенком (или опеке) и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

Кампания по зачислению в кружки пройдет с 20 августа по 10 сентября, а в сфере физической культуры и спорта – до 30 сентября. Для тех, кто не успеет подать заявление в эти даты, набор продлится, если будут свободные места.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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