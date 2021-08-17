За последние сутки в Свердловской области выявлено 522 новых случая Covid-19, из них 115 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 116 281.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 842 госпитализированных оценивается как тяжелое, 523 из них находятся в реанимации, в том числе 421 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 6903. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 456 человек, всего – 107 566.

Также за сутки зарегистрировано 27 случаев смерти больных Covid-19. Общее число смертей – 4756.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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