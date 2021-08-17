Епархия выставила на улице тысячу пар обуви, призывая не делать аборт (ФОТО)

Серовская епархия выставила на площади перед Преображенским кафедральным собором 1182 пары детской обуви – это была акция РПЦ против абортов. «Именно столько детей могло бы пойти 1 сентября в школу, но не пойдут – семь лет назад их родители приняли решение избавиться от них. Это 48 учебных классов, которые не наполнились первоклашками в этом 2021 году», – поясняется на сайте епархии.

Обувь священники собрали разную: сандали для малышей, резиновые сапоги, зимняя обувь, туфли (довольно большого размера), кроссовки, у каждой пары – по одной гвоздике. Часть мест «под классы» расчертили мелом, но вместо обуви положили по две гвоздики. В епархии пояснили, что 1182 – это количество детей, не рожденных в 2014 году, то есть нынешних первоклассников.

«Видите, какие тут замечательные туфельки, ботиночки, но это число нужно умножить как минимум в три раза, чтобы представить, сколько бы детей 1 сентября стояли на школьной линейке. Это не просто потеря – это огромная потеря. Вот эти ботиночки мог бы надеть мальчик, который выучился, женился, родил бы еще детей… Мы теряем целый народ. Поэтому я призываю всех жителей задуматься, ведь делая аборт, мы прерываем не только жизнь одного человека, а целого народа. Не бойтесь рожать! Самые лучшие союзники – наши дети, инвестировать нужно в детей, а не в карьеру, не ждать хорошую работу, друзей. Лучшие друзья, наши защитники – это наши дети. Задумайтесь об этом, не верьте доводам типа «нищету плодить», все трудности пройдут, финансовые сложности будут, но дети вырастут и при правильном воспитании они вас будут обеспечивать», – прокомментировал руководитель социального отдела Серовской епархии иерей Алексий Батаев.

В епархии также заметили, что на Преображенской площади, куда составили обувь как напоминание об абортах, в сентябре проходит праздник посвящения в первоклассники.

Серов, Людмила Прокофьева

Серов. Другие новости 17.08.21

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