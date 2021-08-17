В гордуме Екатеринбурга объяснили, что входит в «золотой» контракт SMM

Екатеринбургская городская дума ищет smm-специалиста для продвижения своих аккаунтов в социальных сетях. Цена вопроса – 1,2 миллиона рублей за четыре месяца работы.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД, в стоимость будущего контракта входит не только оплата услуг исполнителя, но и расходы на размещение публикаций о деятельности думы в популярных пабликах Екатеринбурга. Как следует из документации на портале госзакупок, победитель аукциона должен подготовить 96 информационных сообщений для аккаунтов городской думы в соцсетях ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и Facebook. Каждый пост должен собрать не менее 3 тысяч просмотров. Также в обязанностях исполнителя – сделать 32 видеоролика о работе городской думы и разместить их в пяти популярных пабликах Екатеринбурга с общей аудиторией не менее 500 тысяч подписчиков. Срок контракта – с сентября по декабрь 2021 года. Заявки на конкурс принимаются до 24 августа.

«Цена контракта на услуги SMM-специалиста формируется на основе коммерческих предложений. Это новое направление для нас. Насколько оно будет полезным и эффективным, станет ясно к концу года. Идея в том, чтобы Екатеринбургская дума стала более открытой и доступной для горожан, а в соцсетях появились новости о думе, интересные людям», – отметила пресс-секретарь думы Екатерина Кириченко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

Начался судебный процесс «Стас Костюшкин vs Монеточка». / Епархия выставила на улице тысячу пар обуви, призывая не делать аборт (ФОТО). / В Свердловской области выявлено 522 новых случая Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»