Из горящего 15-этажного дома были спасены 34 человека (ФОТО)

Сегодня в 14:53 начался пожар в Екатеринбурге, в 15-этажном жилом доме № 28 по улице Павла Шаманова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 7 минут.

Они установили, что дым идет из квартиры, расположенной на 4-м этаже. По лестничным маршам, в масках дыхательных аппаратов из дома вывели 34 человека (из них 16 – дети).

Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 8 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекались три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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