Куйвашев поручил разобраться, почему врач покупал лекарства больным за свой счет

Губернатор Евгений Куйвашев, на прошлой неделе уже посетивший север области с рабочим визитом, дал заместителю министра здравоохранения области еще одно поручение в этом районе: разобраться, почему врач из Североуральска Алексей Паршуков был вынужден покупать лекарственные препараты для тяжелых больных, лежащих в реанимации, за свой счет.

Об этом губернатор рассказал на своей странице в Instagram. «Он говорит, что без них люди не смогли бы выжить. Если это правда, то это просто вопиющая ситуация, – написал Евгений Куйвашев. – Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске. Я отправил в город заместителя министра здравоохранения. Он уже доехал до Североуральска и начал разбираться в ситуации. Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных».

Свой пост Алексей Паршуков опубликовал в соцсети накануне, 16 августа. В нем говорится, что в реанимации его больницы нет парентерального (внутривенного) питания и альбумина. «В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке альбумин, вернулся на работу и назначил больным. На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке… Надежд на чудо и появлении вышеописанных средств в стационаре нет», – написал врач.

Напомним, Евгений Куйвашев посетил Североуральск в конце прошлой недели. Во время встречи с коллективом шахты «Черемуховская-Глубокая» он рассказал, как область планирует решить один из самых больных вопросов в здравоохранении территории – нехватки врачей. По словам Евгения Куйвашева, об этой проблеме региональным властям уже известно. Для того чтобы справиться с ситуацией на условиях внешнего совместительства в медучреждение привлечены 13 врачей. Кроме того, область увеличила целевой набор в медицинский вуз – только для Североуральска сейчас учатся 34 целевика. «В следующем году сюда приедут три специалиста – травматолог, терапевт и педиатр. В целом же все эти целевики приедут сюда в течение трех лет», – сказал Евгений Куйвашев.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 17.08.21

Уральский банковский союз просит создать институт частных судебных приставов. / Жители северного полушария не увидят потенциально опасный астероид, летящий к земле. / В лесах Урала заметили шелкопряда. Под угрозой тысячи гектаров леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»