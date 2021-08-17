Спасатели рассказали, как вести себя в аномальную жару: на Среднем Урале будет +34 без ветра и дождей

С завтрашнего дня и до конца недели в Свердловской области установится аномально жаркая погода. К пятнице столбик термометра поднимется до +34 градусов, не будет ни ветра, ни осадков. Жителям рекомендуют днем не открывать окна и пить больше воды.

По прогнозам уральского Гидрометцентра, завтра днем в регионе будет до +30, в четверг – до +31, в пятницу – до +34 градусов. Ночами воздух будет охлаждаться до +12... +17 градусов. Все эти дни будет неустойчивый слабый ветер, переменная облачность. Дождей не обещают. «Яндекс.Погода» прогнозирует +31... +33 °C вплоть до следующего вторника, 24 августа. Затем температура начнет снижаться.

ГУ МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение об аномальной жаре. В связи с сухой погодой ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса). Поэтому людей просят не ходить в лес, не жечь костры, не жарить шашлыки.

«Лучше всего в жару остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости», – дают рекомендации спасатели.

Ни в коем случае нельзя оставлять в припаркованных машинах животных и детей, даже если вы вышли ненадолго. Прежде чем сесть в машину, стоявшую на солнце, лучше охладить ее кондиционером или хотя бы открыть окна и двери.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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