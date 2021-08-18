Митрополит Евгений предложил восстановить храм на месте «Рубина»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил вернуть храм Малый Златоуст на перекресток улиц Малышева и 8 Марта. Сейчас на этом месте стоит административное здание «Рубин».

Свое предложение глава Екатеринбургской епархии высказал в личном telegram-канале. Он вспомнил историю восстановления храма Большой Златоуст, который открылся в 2013 году.

«На месте храма в советское время стоял памятник, прозванный в народе «беременным революционером». Большевистский монумент тихо-мирно переехал на берег Исети по той же улице. Располагавшиеся тогда в округе злачные места загнулись и съехали. Стоящее напротив здание дома быта «Рубин» – не великий памятник архитектуры. Может, сподобит Господь, и когда-нибудь вернется на его (свое) место храм Малый Златоуст?» – отметил митрополит.

Малый Златоуст был первым каменным храмом Екатеринбурга. В 1928 году он был снесен под предлогом ветхости здания, стоявший рядом храм-колокольня Большой Златоуст был взорван в 1930 году. Со временем на перекрестке был построен дом бытового обслуживания «Рубин».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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