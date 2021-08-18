В Екатеринбурге строителя насмерть раздавило бетонной плитой (ФОТО)

При ремонте дома на улице Ясной на 36-летнего рабочего упала железобетонная плита. От полученных травм мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 16 августа. При ремонте дома, по версии следствия, были нарушены требования безопасности. Поэтому плита упала на строителя. Мужчину госпитализировали, но вечером того же дня он скончался в больнице.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург областного СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 4 лет лишения свободы», – уточнили в СКР.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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