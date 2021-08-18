В центре Екатеринбурга воссоздали Александровский сад (ФОТО)

На площади 1905 года в Екатеринбурге в рамках ландшафтного фестиваля «Атмосфера» представили жилой комплекс «Александровский сад» от девелопера Forum Group. Первая очередь ЖК в квартале улиц Декабристов – Степана Разина, напомним, сдается уже совсем скоро – в сентябре 2021 года. Гостям фестиваля показали элементы двора нового комплекса. Это один из самых масштабных проектов по ландшафтному дизайну дворовой территории в Екатеринбурге.

«Александровский сад» гармонично зашел на площадку «Атмосферы», поскольку концепция фестиваля – бионика, природность, а формы «Александровского сада» созвучны всему этому. При этом мы старались перенести не отрывок, а часть среды, передать ту атмосферу, которая будет в жилом комплексе. Там будет много прогулочных дорожек, а растения формируют такую же приятную и благоухающую среду», – рассказала генпланист компании Green Park, которая занимается озеленением ЖК, Ксения Савина.

По замыслу девелоперов, «Александровский сад» – это невысокая застройка, комфортная городская среда, обилие пространства, света и зелени. Все это в условиях центра Екатеринбурга, при этом комплекс вписан в историческую среду квартала. Об этом представители Forum Group рассказали во время обхода фестиваля главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Руководитель отдела разработки продукта Forum Group Анастасия Швецова пояснила, что правильно обустроенное окружающее пространство положительно влияет на психологическое и физическое состояние человека. Комфортные и дружелюбные условия создаются обилием природы, с помощью материалов натуральных цветов, использования гармоничных малых архитектурных форм – все они плавно вписаны в ландшафт. Так формируется здоровая жилая среда.

«Постоянные элементы сада – хвойные растения, они разных оттенков: тёмная ель, светлые яркие можжевельники, голубые колючие ели. Их оттеняет хвойная, но изменчивая лиственница – аккуратная, компактная, поэтичная. Немаловажно, что хвойные породы, а также черёмуха и рябина – это растения-лекари. Они выделяют большое количество полезных фитонцидов. Воздух в пространстве двора становится более здоровым, и даже немного лечебным. Нами выбраны растения, характерные для русских усадеб, нашей полосы. Например, разнообразные сорта декоративно цветущей сирени, черемухи, рябины. Рябина подходит своей устойчивостью и яркой декоративностью – белоснежное цветение весной, сочная зелень летом, багрянец осенью и красные кисти ягод зимой. Русский сад поддерживают ели, которые можно украшать на Новый год. Сама геометрия ландшафтного дизайна жилого комплекса – пластичная, обволакивающая зеленью, – и архитектура служат тому, чтобы люди там задержались, и им было хорошо», – объяснила дендролог Green Park Марина Коновалова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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