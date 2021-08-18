В выходные по проспекту Ленина не будут ходить трамваи и автобусы

В предстоящие выходные ограничат движение трамваев по проспекту Ленина от «Исети» до улицы Московской. На перекрестке Ленина – 8 Марта будут ремонтировать пути. Вагоны пойдут в объезд, либо сократят маршрут.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ремонт трамвайных путей на Ленина – 8 Марта будет проходить с полуночи 21 августа до 5 часов утра 23 августа. Все выходные трамваи не будут ходить от Луначарского до Московской. Одни трамваи сократят маршрут, другие направятся в объезд. Всего изменения коснутся восьми маршрутов: №2, 6, 13, 15, 18, 23, 26 и 32. Схема движения есть на сайте мэрии и ЕТТУ.

Кроме того, в объезд пустят и автобусы: №030, 36, 043, 45, 50, 54, 054, 57, 57а, 81. Большинство из них поедут по Малышева.

Также в предстоящие выходные – с 20 по 22 августа – из-за ремонта сетей теплоснабжения закроют участок улицы Волгоградской – от Белореченской до Ясной. Девять автобусов сменят маршрут.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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