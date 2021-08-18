На Среднем Урале от коронавируса умерли еще 29 человек. Это новый рекорд смертности

В Свердловской области обновился суточный максимум смертей от Covid-19. По данным регионального оперштаба, на 18 августа зарегистрировано 29 летальных исходов. С начала пандемии жертвами болезни стали уже 4785 свердловчан.

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 516 новых случаев коронавируса, в том числе 134 в Екатеринбурге. В больницах остаются 828 пациентов в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключен 401 больной. Еще 6817 госпитализированных – в состоянии средней тяжести.

Выздоровевших уральцев по-прежнему намного меньше, чем новых заболевших. Из больниц за сутки выписано 467 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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