Проект «разваливающего стакана» возле мэрии разгромили на градсовете (ФОТО)

Сегодня архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел эскизный проект административно-торгового здания, которое могло появиться на месте недостроя по адресу: пер. Театральный, 3, и отклонил его единогласно.

Площадь земельного участка под зданием – 430 кв. м. В настоящее время уже возведены подземная часть здания и 5 этажей железобетонных конструкций, на этой стадии строительство давно остановилось. Теперь собственник решил его достроить, но совсем в другом стиле, чем предполагалось изначально.

По замыслу авторов, здание будет предназначено для торговой, выставочной и административной деятельности ювелирной отрасли уральского региона. Образное решение фасадов здания учитывает его функциональное назначение. У него будет 5 подземных и 18 надземных этажей, в подземном паркинге разместится 310 машиномест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект представил его куратор Андрей Газизов. По его словам, здание будет напоминать кристалл, так как вся история Урала связана с ювелирным и камнерезным искусством. Оно станет своего рода возвращением к истокам. В нём будет музей камня, торговый зал, выставочный зал и так далее. Строиться центр будет на средства инвесторов, но, вероятно, также и с государственным участием, так как там разместятся и госструктуры соответствующего профиля. Верхнюю часть планируется сделать крутящейся, как в некоторых зданиях в Дубаи. В ней, по замыслу авторов, можно сделать смотровую площадку, которая привлечет туда дополнительный турпоток.

Архитектор из ООО «Архитектурная мастерская БВН» Даниил Безответных, продолжая рассказ, добавил, что основная сложность заключалась в том, чтобы разместить 10 тысяч кв. м площади на таком маленьком земельном участке.

директор Уральского центра камня при УГГУ Фират Нурмухаметов рассказал, что Екатеринбург потерял статус столицы самоцветов, но надо попробовать его восстановить. По его словам, черный рынок самоцветов процветает, а белый практически уничтожен. Новый центр ювелирного искусства, где будут работать и оценщики, и другие эксперты по камню, позволит вывести его из подполья.

В ходе обсуждения проект разгромили. Во-первых, как это часто бывает, вопросы вызвало размещение подземной парковки. Архитектор Григорий Мазаев обратил внимание на то, что она «залезает» на соседний участок, и спросил, почему. Газизов ясного ответа на этот вопрос не дал. Он также заявил вице-мэру Рустаму Галямову, что им необходимо новое разрешение на строительство, так как в старом подземная парковка не была предусмотрена вообще.

На это Григорий Мазаев заявил, что обсуждать сегодня нечего, потому что проект выходит за пределы своего землеотвода, а «такого быть не может, потому что такого никогда не может быть», и предложил проект отклонить.

Еще один член совета отметил, что находиться рядом с таким огромным «разваливающимся стаканом» людям будет психологически некомфортно: им будет казаться, что здание падает.

Глава департамента архитектуры городской администрации Алексей Храмов заявил, что разрешение на строительство в этом месте было выдано много лет назад и совсем на другой объект. На его взгляд, застройщик не понимает, с какими сложностями связался. По мнению Храмова, лучшее, что можно сделать, – это достроить здание по старому проекту, то есть ниже и без парковки.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин также заявил, что нет смысла обсуждать эту «безвкусную утопию».

Вице-мэр Галямов резюмировал: «С этим бетонным скелетом, конечно, надо что-то сделать, но я категорически не согласен ни с объемом, ни с высотностью, ни с обликом». В итоге члены совета отклонили новый проект, а также постановили обратить внимание областного минстроя на то, что застройщик злоупотребил своим правом, на много лет оставив недострой в центре города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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