В Ревде реку Глубокую и пляж очистили от мусора (ФОТО)

В Ревде прошел традиционный субботник «Чистые берега» – более сотни человек прибрали от мусора прибрежную полосу реки Глубокой, а заодно на пляже «Тополя» оборудовали зону отдыха со скамейками, лежаками, раздевалками, урнами и домиками для книг. Среди волонтеров – директор СУМЗа Багир Абдулазизов и команда Среднеуральского медеплавильного завода, Андрей Симановский и активисты компании «Сима-ленд», глава округа Ирина Тейшева, активисты Ревды и благотворительного фонда «Ника».

«В следующем году будет юбилей, 10 лет, как мы чистим берега Ревдинского пруда, Чусовой, выставляем контейнеры. В прошлом году вывезли почти 10 тонн мусора. Давайте сделаем все, чтобы наши берега, улицы были чистые, а зоны отдыха – хорошие», – отметил Багир Абдулазизов. «Сегодня мы сделаем очередное доброе дело вместе с командой УГМК. Всем хорошего настроения, и главное, чтобы было весело!» – добавил Симановский.

Участников обеспечили необходимым рабочим инвентарем, а администрация города предоставила транспорт для вывоза мусора. После того как все работы были закончены, на «Тополях» установили табличку: «Мы сделали это от всего сердца, пожалуйста, сохраните это!». А после приборки всех участников субботника ждал обед.

«Спасибо СУМЗу и «Сима-ленду» за организацию этого мероприятия. Глубокая и «Тополя» – два излюбленных места отдыха ревдинцев, но для некоторых любить – не значит беречь. К сожалению. Эти территории прибираем уже в третий раз за это лето, а мусор как был, так и остается. Хочется верить, что горожане начнут уважать чужой труд и содержать город в чистоте», – прокомментировала глава округа Ирина Тейшева.

Ревда, Людмила Прокофьева

Ревда. Другие новости 18.08.21

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