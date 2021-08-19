В Каменске-Уральском автомобиль насмерть сбил бабушку и внучку (ФОТО)

В Каменске-Уральском вечером 18 августа погибли бабушка 1952 г.р. и ее 8-летняя внучка.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, ДТП случилось в 20:45 на улице Пушкина. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1984 г.р., сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии пересечения тротуара и проезжей части.

После наезда бабушку и внучку отбросило на встречный автомобиль «Рено».

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 19.08.21

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