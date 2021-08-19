На южной окраине Екатеринбурга построят новый район на 64 тысячи жителей (ФОТО)

До 2035 года на южной окраине Екатеринбурга хотят построить новый крупный микрорайон, в котором, по замыслу проектировщиков, смогут поселиться более 64 тысяч человек (заказчик – ООО «Реконструкция»).

Концепция нового района была представлена накануне на архитектурно-градостроительном совете, и, хоть и с замечаниями, была принята «за основу». В дальнейшем совет намерен еще неоднократно возвращаться к этой теме.

Представила концепцию главный градостроитель проекта Оксана Симакова. Она рассказала, что речь идет о территории площадью 415 га, которая на северо-западе граничит с ул. Лучистой, на северо-востоке – с руслом реки Шиловой, на юго-востоке – с Полевским трактом, на юге – с ул. Перспективной и на юго-западе – с ЕКАДом.

Сейчас территория почти свободна от застройки, только на юго-западе – коллективные сады. Вдоль реки – заросли кустарника.

Согласно концепции, в районе будет 5 кварталов, первый из которых планируют построить уже в 2022-2025 гг., последний – к 2035 году. Всего в районе будет 1 млн 930 тысяч кв. м жилья, население – до 64 333 человек. В концепции учтены 11 детских садов на 3600 мест, 6 школ на 7800 мест, офисный центр, ТРЦ, поликлиника. Большинство домов будет высотой 9-10 этажей. Выезжать в центр жители района будут на городской электричке (рядом проходит железная дорога).

Члены совета высказали ряд замечаний: слишком большая плотность застройки, нехватка социальной инфраструктуры, отсутствие больших общественных площадей, непродуманность транспортной доступности. А главный архитектор города Андрей Молоков заявил, что район по предложенной концепции получится просто скучным. «Проект скучный и неинтересный. Градостроительство – это искусство, а тут искусства нет. Расстановка высотных акцентов – они случайны. Как будто дома выросли бессистемно и случайно. Такая квартальная многоэтажная застройка – не то, к чему обязательно нужно стремиться», – заявил он.

Тем не менее, градсовет согласился взять концепцию за основу для будущей работы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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