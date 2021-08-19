Креков: привитые переносят коронавирус в состоянии средней степени тяжести и на ИВЛ не попадают

По официальным данным, в Свердловской области не более 1% вакцинированных заболевают коронавирусом. Все они переносят болезнь в легкой форме либо в состоянии средней степени тяжести.

«Тяжелых пациентов среди вакцинированных не зафиксировано. Когда говорю о тяжелых, имею в виду именно больных, находящихся на ИВЛ. Мы не фиксировали случаев, когда привитые переносили болезнь в такой степени тяжести. Все, кого наблюдаем, переносят либо в состоянии средней степени тяжести, либо в удовлетворительном состоянии», – рассказал сегодня заместитель губернатора Свердловской области, отвечая на вопрос «Нового Дня» на брифинге.

Что касается случаев повторного заражения Covid-19, их действительно много. Но чаще, чем два раза, коронавирусом пока никто не болел.

«Три раза – таких случаев не встречали. Встречаются эпизоды, когда болеют два раза. Медики отмечают, что среди тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме, повторных случаев заболевания не обнаружено. Чем тяжелее протекает болезнь, тем выше оказывается уровень антител. Кто болел легко, порой действительно переносят болезнь повторно», – прокомментировал Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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