В Учалах построили новую водонапорную башню и модернизировали водопровод (ФОТО)

В башкирском городе Учалы провели масштабные работы на водопроводе, благодаря чему микрорайон Рудник теперь обеспечен водой. В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) построило дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировало новую водонапорную башню. Общая стоимость модернизации системы водоснабжения составила 14,5 млн рублей, работы выполнялись после обращений жителей и администрации города.

«На сегодняшний день все решения, которые были приняты по модернизации водопроводных сетей, комбинатом выполнены, положительным результатом проведенной работы стало бесперебойное водоснабжение микрорайона», – отметил заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев.

Монтаж нового водопровода шел на восьми улицах – всего было уложено порядка 3,5 км полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 160 мм. Дополнительная ветка позволила закольцевать водопроводные сети микрорайона, нормализовать давление в трубах и обеспечить стабильное водоснабжение потребителей.

«К строительству мы приступили в конце апреля, работали и в выходные, когда это было необходимо. Часть участков трассы проходила по скалистому грунту – привлекали тяжелую технику. В запланированные сроки работы были завершены, и на первых четырех улицах водопровод был запущен в июне», – рассказал начальник участка по ремонту и монтажу инженерных систем РМУ Вадим Гришакин.

Все работы проводились без отключения потребителей, а после их завершения коммунальщики восстановили благоустройство. После этого началась установка современной водонапорной башни рядом с действующей.

«Хотелось бы отметить, что комбинат не просто установил новую башню, но и огородил территорию по периметру, теперь доступ сюда посторонним закрыт. Думаю, после реконструкции старой водонапорной башни все наболевшие вопросы с водоснабжением микрорайона мы снимем», – подчеркнул глава администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

Емкость новой водонапорной металлоконструкции высотой 25 м составляет 160 м3 и служит дополнением к действующей башне. Это обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети. После ввода новой башни в эксплуатацию запас воды увеличился в два раза и перебои в водоснабжении прекратились.

«Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не то что на полив, даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады!» – поблагодарила комбинат жительница микрорайона Рудник Галина Харисова.

Осенью Учалинский ГОК планирует провести также реконструкцию старой водонапорной башни: будет заменены емкость, трубопровод, электрические сети, заложены окна – для исключения теплопотерь. Взамен деревянной конструкции в верхней части башни смонтируют утепленную металлокаркасную. К работам планируется приступить после окончания поливочного сезона.

Учалы, Людмила Прокофьева

Учалы. Другие новости 19.08.21

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