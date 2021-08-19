Меценаты закупили для больниц средства индивидуальной защиты на 40 млн рублей

Больницы Екатеринбурга и Свердловской области получили около двух тонн антисептических растворов для личного пользования и обработки помещений, более полумиллиона пар перчаток, защитных одноразовых комбинезонов и респираторов.

Общая стоимость закупки – 40 млн рублей. Средства на поддержку системы здравоохранения выделили учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Партия была распределена среди 18 медицинских учреждений.

«Учредители Фонда святой Екатерины продолжают реализовывать программу по поддержке медицинских учреждений города и области. За последние дни в больницы было отгружено около двух тонн дезинфицирующих средств и более полумиллиона пар перчаток. Кроме того, переданы защитные одноразовые комбинезоны и респираторы. Благодаря тесному взаимодействию с Министерством здравоохранения Свердловской области точно знаем, что вся наша помощь доходит до адресатов», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Такая помощь в период режима повышенной эпидемиологической опасности позволяет больницам улучшать защищенность сотрудников, а значит, и обеспечить оказание качественной и своевременной медицинской помощи для пациентов учреждения.

«Трудно переоценить то, что Фонд святой Екатерины сделал для нас с начала пандемии, все мы находимся в напряженном режиме – и медики, и пациенты. Спрос на средства индивидуальной защиты вырос в разы, поэтому помощь была оказана колоссальная. Мы не закрывали свои двери ни на один день, в том числе и благодаря помощи учредителей Фонда», – комментирует главная медицинская сестра Свердловского областного онкологического диспансера Анна Салоутина.

Помощь пришла и в Уральский институт охраны материнства и младенчества, который в третий раз за полтора года переведен на лечение пациенток с Covid-19. При этом акушерский корпус продолжает плановую работу с мамами и детьми группы высокого риска из всех регионов России.

«Когда нам в третий раз объявили, что мы должны перепрофилироваться, я понимала, что одним нам не справиться. Мы обратились в Фонд святой Екатерины, где в течение двух дней решили наш вопрос. За это время мы приняли 112 женщин, провели полтора десятка родов в «красной» зоне, все доктора живы и здоровы и продолжают работать», – говорит директор ФГБУ «НИИ ОММ» Галина Мальгина.

С весны 2020 года учредители Фонда святой Екатерины выделили более 1,8 миллиарда рублей на поддержку врачей и больниц Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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