Через неделю на Урал придет похолодание из Европы

Ближайшую неделю в Екатеринбурге будет аномально жарко. По словам главного метеоролога Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, жара продлится до 23 августа включительно. «Температура воздуха будет выше на 7-10 и даже на 12 градусов в отдельные дни. Средняя температура за сутки на уровне 22 градусов. Дневные – до 35 градусов. Ночные – тоже высокие – 12-17 градусов», – сказала она.

Затем погоду испортит атмосферный фронт, который движется на Урал с европейской территории России. «Пройдут дожди – это будет середина следующей недели, примерно во вторник-четверг. Температура будет снижаться постепенно – на 5, потом на 10 градусов, и войдет в норму после 25 числа, а к концу месяца понизится даже меньше нормы, днем будет 12-17 градусов», – добавила специалист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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