В Свердловской области перед началом нового учебного года привиты 60% школьных педагогов

На Среднем Урале 60% педагогов вакцинированы от коронавируса, а в некоторых городах эта цифра доходит до 80%. В школах особое внимание уделяют соблюдению всех норм эпидбезопасности.

Об этом рассказал сегодня во время поездки в Камышлов и Сухой Лог губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В Камышлове он посетил школу №3, где в этом году переоснастили кабинеты физики и химии, поставили оборудование для занятий 3D-моделированием. Здесь учатся более тысячи детей, кроме того, школа – экспериментальная площадка Уральского педуниверситета по подготовке ребят к олимпиадам по физике, химии и математике.

Кроме общей готовности школы, губернатор проверил и соблюдение мер эпидбезопасности.

«Я понимаю волнение родителей, учителей: никому не хочется опять на дистант, но в Свердловской области сегодня все готово для того, чтобы дети начали учебный год за партами. 60% педагогов по области – и уже 80% в Камышлове – поставили прививки», – отметил Евгений Куйвашев.

В Сухом Логу областные чиновники посетили школу №7, в которой в прошлом году закончили затянувшийся ремонт столовой. На это губернатору жаловались его подписчики в инстаграме.

«В 2021 году на бесплатное питание в школах в областном бюджете запланировано более 5 миллиардов рублей. Дети с 1 по 4 класс все едят бесплатно. Замечания родителей по качеству возникают – и это правильно, я поддерживаю, когда родительские комитеты следят за тем, как работают столовые. Минобразования знает, что я требую немедленного реагирования и устранения проблем в кратчайшие сроки», – сказал Евгений Куйвашев.

Отдельно губернатор попросил глав городов пройти по маршрутам, по которым дети 1 сентября пойдут в школу. Важно, чтобы они были безопасными, с хорошими тротуарами и освещением.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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