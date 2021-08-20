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Пятница, 20 августа 2021, 08:02 мск

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Партия «Новые люди» возвращает свет на улицы Краснотурьинска

Активисты партии «Новые люди» требуют от администрации Краснотурьинска подключить освещение на улицах, ведущих от градообразующего предприятия – Богословского алюминиевого завода. Каждый вечер рабочие вынуждены добираться домой в темноте, хотя в других районах города в это время свет есть. «Новые люди» записали видео с участием самих горожан и выложили его в соцсетях.

«Есть такая поговорка: сапоги дорогу знают. Видимо, только так рабочие Богословского завода и добираются домой со смены. И вместо того, чтобы осветить им путь, администрация впустую тратит электроэнергию на освещение городской набережной поздней ночью, где в такое время уже никого нет», – возмущается активист партии Ярослав Бородин.

«Новые люди» предлагают мэрии освещать не только набережную, но и центральные улицы, по которым заводчане идут с работы. Соответствующее обращение партия направит на имя главы города Александра Устинова.

«Это очень большая проблема. Людям сложно в темное время суток добираться домой после тяжелой работы на заводе, в то время как абсолютно пустая набережная Краснотурьинска буквально сияет от иллюминации», – говорит сторонник партии, блогер Кирилл Пинчук.

Ранее Ярослав Бородин уже обращал внимание на проблему освещения городов – во время поездки по Северному Уралу. Тогда же он указал властям Серова на полуразрушенный мост в городском парке. Спустя несколько недель его начали ремонтировать.

Краснотурьинск, Елена Васильева

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