19-летний екатеринбуржец купил поддельные купюры в интернете и попался с ними в овощном ларьке (ФОТО)

Полиция поймала 19-летнего екатеринбуржца, который расплачивался в киосках фальшивыми пятитысячными купюрами. Парень специально выбирал небольшие торговые точки, в которых нет приборов для проверки банкнот на подлинность, а продавцы были невнимательны к наличности покупателей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, полицейские по оперативной информации вычислили личность молодого человека и задержали его в тот момент, когда он рассчитывался фальшивкой в овощном ларьке на улице Щербакова. Также было установлено, что екатеринбуржец причастен еще к двум аналогичным случаям.

В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили 15 поддельных пятитысячных купюр. Всего вместе с фальшивками, которые он успел сбыть, полицейские изъяли 19 купюр.

«Молодой человек приобрел поддельные купюры через интернет. Он не сообщил, сколько заплатил за них. Но, как правило, цена на фальшивки составляет меньше половины стоимости от номинала. Полиция устанавливает источники происхождения данных купюр», – уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Сбыт и хранение поддельных денег». Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

«Сотрудники полиции предполагают, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, связанным со сбытом подделок. Полиция просит предпринимателей, а также физических лиц, с которыми данный молодой человек расплачивался наличными денежными средствами, проверить их на предмет подлинности. В случае если купюра вызывает сомнение, ее владельцы могут обратиться в органы внутренних дел по телефонам +7(922)185-84-07 (ОЭБ и ПК) либо 102 (02)», – добавили в городском УМВД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

Начался повторный суд над виновником смертельного ДТП Владимиром Васильевым. / Треть опрошенных сотрудников в УрФО заявили, что их заставили вакцинироваться. / Партия «Новые люди» возвращает свет на улицы Краснотурьинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»