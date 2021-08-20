Полицейские организуют лесные рейды в жаркие выходные на Урале

Сотрудники екатеринбургской полиции совместно с лесничими организуют лесные рейды, чтобы ловить нарушителей противопожарного режима. В ближайшие выходные, когда ожидается очень жаркая погода, правоохранители будут патрулировать парк Лесоводов России, территории Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного и Уктусского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

В полиции напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесопарком или на его территории гражданам грозит штраф в размере от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если из-за этих действий возник лесной пожар, то административный штраф увеличивается до 5 тысяч рублей. Наказания должностных и юридических лиц намного жестче. Лица и организации, нарушающие пожарную безопасность, также могут быть привлечены к ответственности по статье 20.4 КоАП РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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