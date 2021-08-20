На ЕКАДе в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки (ФОТО)

На трассе под Екатеринбургом сегодня около 8 часов утра разбился водитель «Шкоды». Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, на съезде с ЕКАДа в сторону поселка Садовый он по каким-то причинам вылетел на встречку, где врезался в КамАЗ. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, сместился вправо, но удара избежать не удалось.

Погибший – мужчина 1962 года рождения, он же является собственником машины, в автомобиле находился один. Идет проверка, точные причины аварии выясняются.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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