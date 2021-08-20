От коронавируса скончался еще 31 житель Свердловской области

В Свердловской области сохраняется высокая смертность от коронавируса. За последние сутки от этой инфекции умер еще 31 человек. За это же время диагноз Covid-19 поставили 517 уральцам, из них 187 – жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 117 825.

«Состояние 806 госпитализированных оценивается как тяжелое, 518 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 407 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 743. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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