У кандидата «Новых людей» украли футболки и две коробки ручек

Один из кандидатов «Новых людей» Егор Максимов заявил, что его ограбили в центре Екатеринбурга. Неизвестные разбили стекло его автомобиля и украли партийный мерч. На другой стороне машины был нарисован смайлик.

«Оставил машину на Куйбышева, на заднем сиденье стояла коробка с мерчем. Всего было 40-50 поло и две коробки ручек. Возвращаюсь, вижу, что стекло разбито, коробки нет. Остальные ценные вещи, которые были в машине, остались нетронутыми», – рассказал пострадавший.

Он уточнил, что кража произошла в период с двух часов ночи до шести вечера. Стекло было разбито именно с той стороны, где стояла коробка с партийными сувенирами.

«К сожалению, не все в нашей стране пока готовы к честной и открытой политической борьбе», – прокомментировали в свердловском отделении партии «Новые люди».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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