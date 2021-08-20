Гаишники Екатеринбурга и области приготовились к жарким выходным

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области анонсировали массовые проверки на дорогах вечером в пятницу и в выходные дни.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, на трассах будут пресекаться опасные выезды на встречную полосу, вблизи мест отдыха – нетрезвое вождение. Кроме этого, пляжи и другие места отдыха возьмут под контроль наряды ДПС, которые тоже будут искать нетрезвых водителей, а также тех, кто ездит без прав. При проведении рейдовых мероприятий будет применяться скрытое патрулирование.

Граждан, увидевших пьяных за рулем, просят сообщить об этом по телефону 02 или 112. «Полученная от граждан информация поможет сотрудникам полиции не только задержать нарушителей и привлечь их к ответственности, но и не допустить гибель и травмирование людей, случайно оказавшихся рядом с нарушителем», – поясняют в ГИБДД.

В ОГИБДД Екатеринбурга также будут проверять водителей на предмет опьянения, а кроме того – на соблюдение правил перевозки детей, уровень тонировки стекол автомашин и так далее. Также екатеринбургские гаишники напоминают о недопустимости управления транспортными средствами в утомленном или болезненном состоянии.

Напомним, ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются нетипично жаркими для второй половины августа – воздух прогреется до + 37 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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