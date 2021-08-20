В сентябре строители трижды перекроют Макаровский мост

В сентябре специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в связи с реконструкцией Макаровского моста и производством дорожных работ еще три раза перекроют движение транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение будет ограничено:

– с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

– с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

– с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

Объезд предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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