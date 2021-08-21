Где привиться от коронавируса? График работы мобильных пунктов на неделю

В Свердловской области расширяют список мобильных пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса. В связи с большими партиями «Спутника V» и «Спутника Лайт» вакцинация будет проводиться во многих торговых центрах, зоопарке, цирке и других местах.

Напомним, на этой неделе в Свердловскую область поступило около 130 тысяч доз двух вакцин – «Спутника V» и «Спутника Лайт». Кроме того, в наличии было еще свыше 100 доз, которые не успели израсходовать с прошлых поставок. В связи с этим с сегодняшнего дня увеличили количество мобильных пунктов, где можно поставить прививку без предварительной записи.

Публикуем график работы этих пунктов до 28 августа.

В Екатеринбурге

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 21 августа с 11.00 до 15.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 20 по 27 августа 12.00 до 18.00 (ежедневно);

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 20, 21 августа, с 23 по 27 августа 10.00 до 15.00 (ежедневно);

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 20 по 27 августа с 10.00 до 20.00 (ежедневно);

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 25, 26 августа с 14.00 до 19.00; ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 26 августа с 12.00 до 20.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 23 и 25 августа с 13.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 20, 21, 22 августа, с 24 по 27 августа с 10.00 до 14.00 (ежедневно);

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 25 августа с 16.00 до 19.00.

В Асбесте

ТЦ «Небо» (ул. Ленинградская, 26/2) – 21-22 августа с 10.00 до 16.00, 23-27 августа (ежедневно) с 12.00 до 19.00.

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 21 августа с 9.00 до 16.00, 23-27 августа (ежедневно) с 9.00 до 18.00.

В Нижнем Тагиле

ТРЦ «Depo» (Свердловское шоссе, 31Б) – 21-22 августа с 10.00 до 20.00, 23-27 августа (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Парк Победы (ул. Тагилстроевская, 18а) – 21-22 августа с 12.00 до 17.00.

В Верхней Пышме

ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 25 августа с 17.00 до 20.00.

В Сысерти

📍 ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 21-22 августа с 10.00 до 16.00.

В Каменске–Уральском

ТЦ «Каменск Сити Молл» (просп. Победы, 65) – 21 августа с 10.00 до 14.00;

Гипермаркет «Лента» (ул. Суворова, 48) – 21 августа с 10.00 до 14.00.

В Первоуральске

Парк новой культуры (ул. Гагарина, 24а) – 21 августа с 09.00 до 15.00 (вход со стороны Дворца водных видов спорта).

В Полевском

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 21 августа с 10.00 до 16.00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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