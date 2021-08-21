Смертность от коронавируса остается стабильно высокой – за сутки умерли 30 человек

В Свердловской области за сутки выявлено 519 случаев коронавируса, из них только 150 – в Екатеринбурге. Умерли от Covid-19 еще 30 человек.

798 пациентов в больницах области находятся в тяжелом состоянии, из них 500 – в реанимациях, 396 – на аппаратах ИВЛ, сообщает оперштаб. В состоянии средней степени тяжести – еще 6588 госпитализированных. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

Всего с начала пандемии зарегистрировано уже 118 344 случаев коронавируса и 4878 смертей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.08.21

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