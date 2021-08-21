С перевала Дятлова эвакуировали инструктора, у которого отказало сердце

С перевала Дятлова сегодня днем на вертолете Центра медицины катастроф эвакуировали инструктора, который сопровождал туристическую группу. У мужчины случился сердечный приступ, он в тяжелом состоянии. Остальные члены группы продолжат идти по маршруту.

О ЧП сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным членов тургруппы, сегодня утром у инструктора отказало сердце. С 11 часов утра туристы посылали сигналы SOS, но они не проходили. Через знакомых удалось связаться с медиками по телефону 112. Порал 66.ru публикует скрины переписки.

На место вылетел вертолет Центра медицинских катастроф.

Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что мужчину с острым коронарным синдромом везут в Краснотурьинскую больницу. Состояние – тяжелое.

Остальные члены туристической группы, вероятно, продолжат идти по маршруту.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.08.21

Смертность от коронавируса остается стабильно высокой – за сутки умерли 30 человек. / Мэрам запретили покидать города из-за пожаров. / Где привиться от коронавируса? График работы мобильных пунктов на неделю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»