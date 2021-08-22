В Свердловской области сегодня пройдут долгожданные дожди, но – с грозами и ветром

МЧС предупреждает о надвигающейся на Средний Урал непогоде. Сегодня в разных районах ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром до 18 м/с. Из-за этого пожары в лесах могут только усилиться.

«При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий», – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В случае непогоды жителям рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Дома во время грозы стоит закрывать окна.

«Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря», – советуют спасатели.

Но дожди пройдут не по всей области. Например, в Екатеринбурге синоптики сегодня и в ближайшие дни осадков не прогнозируют. Будет солнечно и ясно, днем – до +35 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.08.21

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