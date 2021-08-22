Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воздухе, но окна открывать не рекомендуют

Роспотребнадзор провел исследования воздуха в Екатеринбурге в период задымления и смога. Превышения допустимых норм нет. Но жителям все равно советуют не открывать окна и отказаться от прогулок.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, исследования проводили 18, 19 августа и вчера, 21 августа. Именно в эти дни жители Екатеринбурга, Сысерти и Ревды жаловались на гарь и смог из-за лесных пожаров.

«18, 19 августа проведены исследования качества атмосферного воздуха на показатели: взвешенные вещества, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, углерод (сажа), формальдегид. Качество атмосферного воздуха соответствовало требованиям СанПиН, – сообщили в ведомстве. – 21 августа проведены исследования качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге на те же показатели. Дополнительно сделаны замеры на содержание мелкодисперсной пыли. Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено».

Тем не менее, санитарные врачи советуют не находиться долго на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло. Дома лучше включать кондиционер, чаще мыть пол, занавешивать окна влажной тканью.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

Напомним, вчера Екатеринбург окутал густой смог или дым. Гарью пахло во всех районах города, жители жаловались на плохое самочувствие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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