Общественники сообщают, что рядом с турбазой на Волчихинском водохранилище разгорается лесной пожар

Общественники сообщают, что у базы «Зелёный мыс» на Волчихинском водохранилище замечен открытый огонь. Вчера в этом же месте спасатели тушили траву, огонь мешал выезду туристов с базы.

«У базы «Зелёный мыс», что на Волчихинском водохранилище открытый огонь. Пожар идёт в лес. Срочно нужна помощь! +79221187010», – такое сообщение появилось сегодня в телеграм-канале общественников «Парки и скверы».

По телефону, указанному в сообщении, на звонок корреспондента «Нового Дня» никто не ответил.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что сегодня жалоб от отдыхающих в данном месте не поступало. Вероятно, пожар лесной. Накануне от туристов с «Зелёного мыса» действительно поступали жалобы, люди не могли уехать с отдыха, поскольку дым заволакивал дорогу. Горела сухая трава рядом с базой. В тушении были задействованы 11 спасателей и 4 единицы техники. К вечеру угрозы распространения огня на базу отдыха не было.

В Уральской авиабазе тушения лесов телефоны не отвечают. Всего за последние сутки, по данным федеральной сводки авиабазы, произошло 18 лесных пожаров на площади 1 287 га.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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