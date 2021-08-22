В Свердловской области повторился печальный рекорд по смертности от Covid-19

В Свердловской области за последние сутки вновь зарегистрировали максимальное за все время пандемии количество смертей – 32. За все время вирус унёс жизни 4910 человек.

По данным регионального оперштаба, за сутки выявлено 522 новых случая коронавируса. 792 человека в больницах находятся в тяжёлом состоянии, из них 495 – в реанимации, 369 на ИВЛ. В состоянии средней тяжести 6 647 пациентов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 22.08.21

Общественники сообщают, что рядом с турбазой на Волчихинском водохранилище разгорается лесной пожар. / Роспотребнадзор не выявил превышения вредных веществ в воздухе, но окна открывать не рекомендуют. / В Свердловской области сегодня пройдут долгожданные дожди, но – с грозами и ветром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»