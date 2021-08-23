Пенсионеров стали чаще обманывать на сотни тысяч рублей

С начала августа в Екатеринбурге участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Чаще всего жулики используют стандартную схему «ваш ребенок попал в ДТП». В этом месяце в городе произошло не менее пяти таких случаев.

Как сообщили в пресс-группе МВД Екатеринбурга, пенсионерам звонили неизвестные, выдававшие себя за их детей. Голос в трубке звучал неразборчиво и быстро, однако у жертвы создавалось впечатление, что это говорит близкий человек. Затем в разговор вступал мужчина, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что родственник пенсионера совершил ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы избежать суда, звонивший предлагал заплатить крупную сумму денег. Далее «следователь» называл размер компенсации (как правило, в районе 1 миллиона рублей). Если у жертвы не было миллиона, звонивший соглашался взять меньше. Через некоторое время домой к пенсионеру приезжал курьер, которому потерпевший сам отдавал деньги. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Например, 19 августа в отдел полиции № 4 Ленинского района поступило заявление от местной жительницы 1940 года рождения. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее 580 тысяч рублей. Пожилая женщина подумала, что ей позвонила супруга брата, которая якобы сбила женщину. Шокированная пенсионерка, не сомневаясь, отдала деньги незнакомым людям, приехавшим к ней домой.

Кроме того, возобновились факты обмана граждан мошенниками, которые представляются дальними родственниками. Они находят своих жертв на улице и, втираясь в доверие, просят взаймы крупную сумму. Деньги им якобы необходимы для выкупа партии товара, задержанной на таможне. «Родственники» обещают завтра же вернуть долг, однако, получив деньги, пропадают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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