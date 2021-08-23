В Водоканале рассказали, когда закончат ремонт на ВИЗе, из-за которого копятся пробки (ФОТО)

Автомобилисты жалуются на пробки, возникающие на Токарей близ перекрестка с Крауля. Из-за перекладки труб заблокированы три из четырех полос. «Сегодня утром встали намертво на Токарей – Крауля, там четыре полосы: налево, направо и две прямо. Из них осталась только одна. Остальные перекопаны, перегорожены. Ну и классика жанра – утро рабочего дня, на месте ни души», – поделилась автомобилистка Анна.

Пробка, которая сохраняется до сих пор, возникла из-за работ, которые ведет Водоканал. Как рассказали в пресс-службе МУПа, перекладка труб на этом участке идет в рамках реконструкции водопроводных сетей в границах Заводской – Мельникова, реконструкция идет с июня. Сейчас монтируется новая водопроводная камера, плановый срок окончания работ – 25 августа, после 18:00.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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