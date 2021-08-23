В Нижнем Тагиле в час пик загорелся трамвай (ФОТО)

Сегодня в 9:05 в Нижнем Тагиле, на Ленинградском проспекте, загорелся трамвай маршрута №10. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, 20 пассажиров, в том числе двое детей, успели выбежать из вагона, никто не пострадал.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что организована проверка. По предварительной информации, трамвай загорелся из-за замыкания электрооборудования в колесной паре. Вагон полностью выгорел.

Прокуратура выяснит, проходил ли трамвай предрейсовый контроль перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно трамвай эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли положенный ремонт.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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