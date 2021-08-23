Мэр Екатеринбурга разрешил называть улицы в честь живых людей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в регламент присвоения наименований топонимическим объектам города. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Сейчас действует правило, согласно которому давать улицам имена выдающихся государственных и общественно-политических деятелей, защитников Родины, деятелей науки и культуры, благотворителей можно не ранее чем через три года после их смерти.

Алексей Орлов ввел исключение для этого правила. Теперь назвать улицу именем живого человека можно в том случае, если такое предложение внес президент, губернатор или сам мэр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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