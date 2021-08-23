В Свердловской области от коронавируса умерли еще 29 пациентов

На Среднем Урале за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще 29 случаев смерти больных Covid-19. Общее число жертв болезни с начала пандемии составило уже 4939.

Заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. За сутки выявлено еще 526 случаев, в том числе в Екатеринбурге – 141. По сравнению с выходными днями число тяжелых пациентов в регионе выросло. Сейчас в больницах находятся 808 человек в тяжелом состоянии, 480 из них – в реанимации, в том числе 369 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 6590 госпитализированных – в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Количество выздоровевших на 23 августа – 441.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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