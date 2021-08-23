Житель Режа убил на улице незнакомца, потому что «был не в духе»

Свердловский облсуд вынес приговор 29-летнему жителю Режа Михаилу Берсеневу, которого признали виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено вечером 8 ноября 2020 года. Пьяный мужчина увидел на парковке на улице Калинина незнакомого ему человека 1982 г.р. и внезапно решил его убить. Он схватил жертву за одежду, несколько раз ударил ее кулаком по голове. Повалив мужчину на асфальт, злоумышленник продолжил его избивать. Затем поднял с земли камень и бросил его в голову пострадавшего. Посчитав, что мужчина не подаёт признаков жизни, фигурант скрылся с места происшествия. Но мужчина был еще жив. Свидетели вызвали ему скорую помощь, но в больнице он скончался.

Судебная психиатрическая экспертиза показала, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «На вопрос сыщиков о том, зачем он так поступил, он пояснил, что с утра был, что называется, «не в духе», поругался со своими близкими, употребил спиртное, после чего вступил с несколькими гражданами в словесный конфликт на улице. Впоследствии, уже вечером, он направился на улицу Калинина, где и повстречал потерпевшего, который стал жертвой немотивированной агрессии незнакомца».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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