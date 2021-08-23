Мужчина ограбил школу в Верхней Пышме, потому что обиделся на свою тетю

В Верхней Пышме поймали вора, который ограбил школу, потому что поссорился со своей тетей.

Сорокалетний житель Верхней Пышмы забрался днем в местную школу и украл имущество, стоимость которого превышает 25 тысяч рублей. По данным сайта УМВД по Свердловской области, деньги мужчине понадобились, чтобы снять квартиру, так как он обиделся на свою тетю, с которой жил, и ночью ушел из дома.

На следующий день мужчина приметил школу, перелез через забор и проник в здание через окно. В одном из кабинетов он взял системный блок, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь, вынес это на улицу и спрятал в кустах. Затем вернулся и взял в служебном помещении микроволновку, пылесос, электрочайник и музыкальный центр с колонками.

В ломбард неподалеку злоумышленник сдал компьютер, а остальное спрятал в машине своего друга, надеясь продать позже.

Так как мужчина ранее уже был судим, его без труда вычислили по отпечаткам пальцев. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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