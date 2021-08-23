Умер бывший гендиректор Уралвагонзавода

На 73-м году жизни скончался почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области, бывший гендиректор УВЗ и экс-депутат палаты представителей заксобрания Николай Малых. Он руководил заводом с 1997 по 2009 год.

Свои соболезнования его семье выразил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Перестало биться сердце уникального человека и талантливого руководителя, внесшего большой вклад в развитие Нижнего Тагила, укрепление оборонной отрасли нашей страны», – сказал он.

Николай Малых прошел путь от слесаря-инструментальщика до генерального директора Уралвагонзавода. Во многом благодаря его руководству корпорация достойно преодолела непростой период конца 1990-х годов.

В департаменте информполитики заявили, что Николай Малых на самых сложных, ответственных участках работы проявлял себя как настоящий профессионал, талантливый организатор, умеющий брать на себя ответственность за принятые решения, реализовывать смелые, амбициозные проекты. По его инициативе в Нижнем Тагиле многие годы проходила Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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