В свердловском театре музкомедии появился новый худрук (ФОТО)

Бывший главный режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Филипп Разенков назначен на должность художественного руководителя Свердловского театра музыкальной комедии. Он родился и вырос в Свердловске.

Как сообщили «Новому Дню» в ДИПе, нового руководителя труппе представил заместитель губернатора Павел Креков. Он поздравил артистов с началом нового сезона.

«Когда-то мы с вами говорили о том, что театр самодостаточный, с огромным потенциалом, и нам надо очень внимательно и бережно подойти ко всем вопросам, связанным с его функционированием, в том числе и функционированием руководящих звений. Спасибо всей управленческой команде за то, что идут премьеры, приходит зритель, течёт яркая и творческая жизнь», – отметил Павел Креков.

И.о. генерального директора театра останется Галина Безуглова, главным режиссёром – Кирилл Стрежнев, главным дирижёром – Борис Нодельман.

Филипп Разенков – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат международных конкурсов. Со свердловскими артистами мастер уже работал: в 2021 году поставил оперетту «Боккаччо» на сцене музкомедии.

Филипп Разенков рассказал, что планирует в новом сезоне работать над двумя постановками. Во-первых, это спектакль на музыку Микаэла Таривердиева. Вторая работа – интрига. Худрук планирует поставить спектакль, ориентированный в первую очередь на молодёжную аудиторию, с музыкой автора, которого слушают люди сегодня. Подобную работу Филипп Разенков уже реализовал в Новосибирске, это была постановка рок-мюзикла «Фома» по песням Юрия Шевчука.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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