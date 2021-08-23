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Понедельник, 23 августа 2021, 18:27 мск

Новости Екатеринбург

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На Сортировке изменится маршрут автобуса №46 из-за коммунальной аварии

Сотрудники Водоканала перекрыли до утра участок дороги на улице Софьи Перовской из-за коммунальной аварии.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, вблизи дома №101 произошел прорыв трубопровода диаметром 150 мм. Место повреждения находится под проезжей частью, поэтому часть дороги закрыта для движения транспорта. Сейчас на этом участке работает аварийная бригада, ведутся раскопки. Последствия прорыва трубы планируют устранить к утру. В Водоканале уточнили, что из-за коммунальной аварии отключена вода в восьми жилых домах.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга добавили, что ориентировочно аварийно-восстановительные работы продлятся до 6 часов утра 24 августа. Из-за раскопок изменится движение автобусного маршрута №46. Автобусы поедут в объезд указанного участка по улицам Пехотинца и Бебеля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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