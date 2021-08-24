Гигантская собака напала на ребенка в подъезде – семье компенсируют 10 тысяч

Гигантская собака напала на пятилетнего мальчика в подъезде дома на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Малыш вместе с отцом спускался по лестнице, когда на него набросилась кане-корсо – это представитель охранной породы собак, взрослая особь достигает веса в 50 кг, а роста – 65 см в холке.

В результате нападения у малыша диагностировали укушенную травму живота. Мальчик сильно испугался. Добровольно хозяин собаки отказался возмещать ущерб семье пострадавшего. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в целях возмещения ребенку причиненных нравственных и физических страданий в интересах несовершеннолетнего направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Орджоникидзевский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Очевидно, что 10 тысяч рублей – это слишком низкая сумма, чтобы компенсировать хоть физический, хоть моральный вред, сказала в беседе с «Новым Днем» юрист Юлия Федотова. «Это стандартная сумма. То есть – соответствует практике, к сожалению. Но это не отвечает требованиям соразмерности, естественно. Потому что у нас не ценится ни жизнь, ни здоровье. Загрыз бы до смерти – дали бы по 500 тысяч родителям. До тяжкого вреда – ну может 100 тысяч. Может апелляция чуть поднимет, но не намного. Итого: соответствует практике, стандарт, но эта практика отвратительна», – подчеркнула собеседница агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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